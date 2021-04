22 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Il Commissario straordinario per l'emergenza Francesco Paolo Figliuolo ha confermato che le somministrazioni di vaccini anti Covid ha superato la soglia dei 16 milioni: in base all'ultimo aggiornamento sono infatti 16.414.981, con 4.829.220 che hanno completato l'intero ciclo vaccinale. Figliuolo, nel corso di una visita a Matera, ha anche fatto il punto sull'approvvigionamento in Italia: "dal 27 al 29 aprile arriveranno a livello nazionale oltre due milioni e mezzo di dosi e poi dal 30 aprile fino al 4-5 maggio quasi 2,6 milioni di dosi mentre a maggio le dosi potrebbero arrivare a 15 milioni".

Intanto sono 16.232 i casi Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Italia con 364.804 tamponi totali elaborati (ieri 350.034) di cui 188.804 molecolari (ieri 188.413) e 176.344 test rapidi (ieri 161.621). Sale leggermente il rapporto positivi/tamponi totali a 4,44% (ieri 3,95%). Il Ministero della Salute riporta che i casi complessivi di Covid-19 da inizio emergenza hanno superato quota 3,9 milioni.

Sono 360 i decessi registrati oggi, che porta il conteggio totale a superare quota 118mila morti da inizio pandemia. Cala sia il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva (oggi sono 55 in meno, 3.021 totali), sia quello degli ospedalizzati con sintomi, 690 in meno rispetto a ieri (sono 22.094 in totale).