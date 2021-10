Vaccini Covid, OMS raccomanda la terza dose per tutte le persone immunocompromesse

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Il gruppo di esperti per i vaccini dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha raccomandato una terza dose di tutti vaccini autorizzati finora dall'Agenzia internazionale per le persone immunocompromesse. "Alle persone moderatamente e gravemente immunocompromesse dovrebbe essere offerta una dose aggiuntiva – ha spiegato oggi lo Strategic Advisory Group of Experts on Immunization – perché queste persone hanno meno probabilità di rispondere in modo adeguato alla prima vaccinazione e sono ad alto rischio di malattia grave da Covid-19".



L'OMS ha autorizzato finora, in via di emergenza, i vaccini Pfizer-BioNTech, Janssen, Moderna, Sinopharm, Sinovac e AstraZeneca. Oggi il gruppo di esperti ha inoltre raccomandato di offrire "alle persone di etù pari o sopra i 60 anni" vaccinate con Sinovac e Sinopharm "una terza dose dello stesso vaccino".



In Italia, intanto, sono 1.516 i casi Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Italia con 114.776 tamponi totali effettuati (ieri ne erano stati effettuati 270.044). Sale il rapporto positivi/tamponi a 1,3% (ieri 0,8%). Sono 34 i decessi registrati oggi, che porta il conteggio totale a 131.335 morti da inizio pandemia. In leggero aumento sia il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva (oggi sono 10 in più rispetto a ieri, 374 totali), sia quello degli ospedalizzati con sintomi, 37 in più rispetto a ieri (sono 2.688 in totale).