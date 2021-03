© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Ora la miaè permettere a tutti i cittadini europei e ai miei amici italiani di avere il più velocemente possibile ledi cui hanno bisogno. La capacità di produzione in Europa arriverà a: questo è l'obiettivo che abbiamo per fine anno". A dirlo - in un'intervista al Corriere della Sera - il commissario Ue all'Industria,, alla guida della task force per accelerare la produzione di vaccini anti-Covid sul territorio europeo. Punta ad arrivare a 100 milioni a fine marzo, ma al momento, evidenzia, circa unaQuanto allechiarisce che "se un Paese per delle ragioni di urgenza vuole non aspettare l'autorizzazione dell'Ema può farlo ma a suo rischio e pericolo, e non ha la garanzia totale della sicurezza scientifica fornita dall'Ema. La Gran Bretagna ha scelto questa via e ha dato il via libera almeno un mese prima di noi". "Le dosi negli Usa sono state consegnate circa cinque settimane prima che in Europa. Noi abbiamo questo ritardo - afferma - perché abbiamo voluto essere sicuri al cento per cento che i vacciniPoiai numeri: "A oggi sono stati consegnati in, negli Usa circa 96 milioni. Quattro settimane fa gli Stati Uniti erano a 50 milioni. Ecco come nasce lo scarto con gli Usa. Alla fine di marzo il nostro obiettivo è arrivare a 95-100 milioni di dosi. Ma a fronte dei 43 milioni di dosi consegnate ne sono state somministrate 30 milioni 204 mila. All'Italia sono state consegnatedosi e ne sono state somministrate 4.434.131". "Gli Stati membri - afferma Breton - devono mettere in pratica velocemente laperché la capacità di produzione di dosi aumenta di settimana in settimana".