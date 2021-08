Vaccini, Biden: avanti con le somministrazioni, non c'è tempo da perdere

1 Minuto di Lettura

Martedì 24 Agosto 2021, 10:00







(Teleborsa) - Dopo l'approvazione in via definitiva del vaccino Pfizer e BioNTech da parte della FDA, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha ribadito l'urgenza di andare avanti con la vaccinazione di massa contro il Covid-19. "Avete gli strumenti per mettere in sicurezza i vostri figli e questo strumento è disponibile, fate in modo che i vostri figli se possono essere vaccinati si vaccinino", ha detto il presidente. "La pandemia è una tragedia che può essere prevenuta con il vaccino", ha aggiunto Biden.



Biden ha annunciato che per la prima volta negli Stati Uniti sono state inoculate sei milioni di dosi del vaccino contro il Covid-19 in una settimana. "È la maggiore media settimanale di sempre", ha sottolineato, ricordando che il 71% degli americani sopra i 12 anni, ovvero 200 milioni di persone, ha ricevuto almeno una dose e che oltre 70 milioni di persone sono pienamente immunizzate. "La variante delta è pericolosa e contagiosa" e sta causando una "pandemia tra i non vaccinati", "vaccinatevi oggi, non c'è tempo da perdere", ha concluso Biden. Con due dosi il rischio di un'infezione grave "è molto, molto basso", ha aggiunto il presidente americano.