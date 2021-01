© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ancor prima di ricevere l'autorizzazione dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA),. L'azienda biofarmaceutica britannica, che sta sviluppando il vaccino con l'Università di Oxford, ha detto che i volumi iniziali non saranno quelli previsti a causa di un"I volumi iniziali saranno inferiori a quanto originariamente previsto a causa delladi produzione all'interno della nostra catena di fornitura europea", ha reso noto un portavoce dell'azienda, senza fornire ulteriori dettagli."Forniremo decine di milioni di dosi a febbraio e marzo all'Unione europea, mentre continueremo ad aumentare i volumi di produzione", ha aggiunto.L'EMA potrebbe procedere con l'autorizzazione del vaccino AstraZeneca entro fine mese, con ilcome date più probabili. L'Italia aspetta con ansia il via libera perchè quello della società inglese è il vaccino di cui ha ordinato più dosi, oltre 40 milioni, oltre che essere quello più facilmente conservabile e trasportabile.