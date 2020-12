© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Aziende coinvolte nella distribuzione deiper il Covid-19 nel mirino di alcuniche potrebbero prepararsi a colpire lanecessaria per far arrivare leA lanciare l'allarme ICome riporta anche la Reuters, secondo L' azienda statunitense tra le più importanti al mondo nel settore informatico, i criminali informatici stanno raccogliendo informazioni dettagliate su tutti gli aspetti logistici. L'attività di spionaggio, spiegano glil esperti, viene condotta attraversotentativi di truffa online in cui vengono inviate e-mail a nome di dirigenti dell'azienda "Haier Biomedical", compagnia cinese specializzata nel trasporto di vaccini.Gli hacker hanno compiutoha affermato l'analista Ibm Claire Zaboeva, che ha contribuito alla stesura del rapporto.Per rendere credibili le mail vengono citate correttamente tutte le caratteristiche dei prodotti messi a punto dall'azienda. Nel mirino dei cyber-criminali anche aziende specializzate nei pannelli solari, che saranno usati per alimentare i frigoriferi nei Paesi caldi, produttori dima anche alcune agenzie, come il