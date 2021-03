26 Marzo 2021

(Teleborsa) - Il Presidente americano Joe Biden alza il tiro sulla campagna di vaccinazioni e promette di raggiungere l'obiettivo di 200 milioni di dosi di vaccino anti-Covid somministrate entro i primi 100 giorni di governo. Un target ambizioso visto che la scadenza cade a fine aprile.

"So che è ambizioso. Due volte il nostro primo obiettivo. Ma nessun altro paese al mondo si è nemmeno avvicinato a quello che stiamo facendo noi", ha detto Biden, ricordando che il precedente obiettivo dichiarato era somministrare 100 milioni di dosi. Un obiettivo centrato venerdì scorso a 58 giorni.

Attualmente, gli USA stanno portando avanti la campagna di vaccinazione con il piede sull'acceleratore - circa 2,5 milioni di dosi al giorno - contrariamente all'UE che sta faticando sulle forniture. E proprio all'Europa il Presidente americano ha promesso un "aiuto" in termini di redistribuzione del surplus che si genererà dopo aver vaccinato i cittadini americani (gli Stati Uniti hanno già prestato 2,5 milioni di dosi al Messico e 1,5 milioni al Canada).

L'altra soluzione potrebbe puntare a "convincere" le multinazionali farmaceutiche americane - Pfizer, Moderna e Johnson & Johnson - a siglare intese con società europee per condividere la produzione, superando le problematiche legate ai brevetti.

"Credo che possiamo farlo", ha affermato Biden a proposito delle vaccinazioni, preannunciando anche che si ricandiderà alle elezioni del 2024, con ticket di vice a Kamala Harris.