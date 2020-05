Vacanze in Italia, arriva Tax Credit fino a 500 euro

(Teleborsa) - In arrivo un Tax Credit vacanze, fino a 500 euro per i nuclei familiari con un reddito Isee non superiore a 35.000 per il pagamento dei servizi offerti da strutture turistico-ricettive in Italia tra il 1 luglio e il 31 dicembre. Sarà fruibile nella misura del 90% in forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 10% in forma di detrazione di imposta. Per le famiglie da 2 persone 300 euro e 150 euro per quelle da una. © RIPRODUZIONE RISERVATA