Vacanze, il 44% degli italiani non può permettersele

(Teleborsa) - Con l'inizio del mese di agosto, molti italiani partiranno per le agognate ferie estive. Secondo dati Eurostat, l'ufficio statistico europeo, poco meno della metà degli italiani, purtroppo, non può permettersi una settimana di vacanza all'anno: circa il 43,7% degli italiani, a fronte di una media europea molto più bassa, al 28,3%. Il dato italiano del 2018 mostra anche un leggero peggioramento rispetto al 2017 quando la percentuale era al 43%.



La Romania, nei paesi della UE, è quella con la percentuale più alta di persone impossibilitate a partire (58,9%), seguita dalla Croazia (51,3%), Grecia (51%) e infine l'Italia (43,7%). Dati migliori provengono dalla Svezia (9,7%), Lussemburgo (10,9%) e la Danimarca (12,2%). Flessioni nel settore balneare, con il Sindacato Italiano Balneari che ha evidenziato come le presenze in spiaggia abbiano presentato un calo del 25%. © RIPRODUZIONE RISERVATA