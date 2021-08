Vacanze, 7 milioni di italiani non possono permettersele: il numero più alto in Ue

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Una ricerca dei sindacati Ue (Etuc) sulla base di dati Eurostat ha rilevato che sono più di 7 milioni gli italiani che vivono a rischio di povertà e che non possono permettersi una vacanza: si tratta della cifra più alta d'Europa in termini assoluti. Lo studio ha rilevato che in tutto il Continente sono 35 milioni i cittadini che che ricevono una retribuzione sotto la soglia di povertà e non possono prendersi una pausa.



Dalla ricerca è emerso che il 28% degli europei non può permettersi una settimana di vacanza fuori casa, ma la percentuale sale al 59,5% per le persone il cui reddito è al di sotto della soglia di rischio di povertà. La situazione peggiore è in Grecia, dove l'88,9% delle persone a

rischio di povertà non può permettersi una pausa, seguono Romania (86,8%), Croazia (84,7%), Cipro (79,2%) e Slovacchia (76,1%). In termini assoluti, dopo l'Italia – già sopra alla media Ue in termini percentuali con il 71,2% – seguono Spagna (4,7 milioni), Germania (4,3 milioni), Francia (3,6 milioni) e Polonia (3,1 milioni).