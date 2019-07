Vacanze 2019, Ischia è la più cara ad agosto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -è ufficialmente iniziata già da un po' e sono già milioni gli italiani già sui luoghi di vacanza o pronti a partire. Per il mese di agosto, tradizionalmente quello preferito, va alo scettro diCaseVacanza.it, ha analizzato le prenotazioni per il mese diindividuandola come località più cara con una media di, pari a 121 euro.Non solo spiagge dorate e acque cristalline, tra le località con i prezzi più alti per il mese di agosto sono presenti anchealternative per i turisti che al mare preferiscono l'aria fresca e la tranquillità o i viaggi all'insegna della cultura.Se il mare diè in testa alla classifica delle mete più care nel mese di agosto, alsegue una località nota per le sue fonti termaliGR), dove sono richiesti in media 291 euro a notte. Completa il podio in terza posizione, meta popolare per le sue spiagge, dove per un alloggio sono necessari 255 euro a notte.- Il primato di regione più cara va allache ospitOltre alla già citata(SS), che si piazza al quarto posto con un prezzo a notte doppio rispetto a quello della media nazionale (243 euro). In elenco anchein provincia di Olbia-Tempio, per cui sono necessari rispettivamente 196 e 181 euro a notte, e Alghero (SS), dove invece ne "bastano" 179."Nonostante i prezzi decisamente più alti rispetto alla media nazionale,– dichiaraAmministratore Delegato di Feries srl, proprietaria di CaseVacanza.it – Gli alloggi extra-alberghieri si confermano un'ottima alternativa per trascorrere l'estate nelle mete più glamour,e con la libertà e l'autonomia che solo una casa vacanza può assicurare".