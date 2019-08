Utility in ripresa a Piazza Affari con Enel in testa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, capo di Enel Americas, in un'intervista a MF, ha spiegato che "oggi il peso dell''Argentina è contenuto, vale meno del 4% dell'equity di Enel Americas". "I mercati sanno che l''esposizione di Enel nel Paese è marginale rispetto a quella di altre utility - ha aggiunto - . Infatti lunedì scorso, con l'affermazione alle primarie del ticket Fernandez-Kirchner, il titolo di Enel Americas ha registrato perdite in linea con i listini in cui è quotato, New York (-3,2%) e Santiago del Cile (-2,5%), mentre altre società come Pampa sono arrivate a perdere fino al 50%".A Piazza Affari le azioni Enel stanno guadagnando circa il 4%. Bene anche A2A +1,52% ed Hera +2,43% mentre Eni ed Italgas salgono di mezza frazione di punto.