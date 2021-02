© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Questo è davvero un bisogno urgente e dobbiamo agire in grande, dobbiamo assicurarci di fornire un ponte in modo che le persone non siano segnate indefinitamente da questa crisi". Così la nuova Segretaria del Tesoro americanoin un'intervista rilasciata all'emittente televisiva americana Abc in merito aldadi dollari lanciato dalla Casa Bianca ma su cui sono ancora in corso le trattative tra democratici e repubblicani.Yellen ha sottolineato che "è molto importante" ma che la volontà del presidenteè quello di cercare unalla misura. La Segretaria del Tesoro ha espresso inoltre una profonda preoccupazione per gli oltre 18 milioni di persone che ancora chiedono il: "vedere lunghe file di persone in attesa di cibo in giro per il paese è qualcosa che non dovremmo mai vedere negli Stati Uniti"."Siamo a un punto della nostra storia in cui dobbiamo affrontare non una ma due: unache ha danneggiato la salute degli americani e unagrave come tutte quelle che ho visto nella mia vita – ha detto Yellen – voglio assicurarmi che gli americani non soffrano inutilmente e che ci occupiamo dei loro bisogni".Yellen ha parlato anche del caso GameStop. La Segretaria del Tesoro ha detto che ha in programma per oggi un incontro con la, lae la"per discutere i recenti sviluppi" e valutare la necessità di "un'ulteriore azione". "Dobbiamo davvero assicurarci che i nostri mercati finanziari funzionino correttamente, in modo efficiente e che gli investitori siano protetti", ha spiegato.