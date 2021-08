USA, Yellen a Congresso: alzare tetto debito per non rischiare danni irreparabili all'economia

1 Minuto di Lettura

Lunedì 9 Agosto 2021, 15:30







(Teleborsa) - Il segretario al Tesoro USA, Janet Yellen, ha rinnovato l'invito al Congresso a raggiungere velocemente un accordo per aumentare o estendere il tetto del debito pubblico del Paese. Il provvedimento deve essere inteso come una "responsabilità condivisa" che scongiura ripercussioni gravi sull'economia degli Stati Uniti, ha sottolineato l'ex presidente della Federal Reserve.



"Come ho detto nella mia lettera al Congresso il 23 luglio, aumentare o sospendere il limite del debito non aumenta la spesa pubblica, né autorizza la spesa per future proposte di bilancio; consente semplicemente al Tesoro di pagare le spese precedentemente promulgate. Il mancato rispetto di tali obblighi causerebbe danni irreparabili all'economia degli Stati Uniti e ai mezzi di sussistenza di tutti gli americani", si legge in uno statement diffuso dallo US Department of the Treasury.



"Negli ultimi anni il Congresso ha affrontato il limite del debito attraverso un ordine regolare, con un ampio sostegno bipartisan - ha continuato Yellen - Infatti, durante l'ultima amministrazione, Democratici e Repubblicani si sono riuniti tre volte per fare il loro dovere".



"Il Congresso dovrebbe farlo di nuovo ora aumentando o sospendendo il limite del debito su base bipartisan. La stragrande maggioranza del debito soggetto al limite di indebitamento è maturato prima dell'insediamento dell'Amministrazione. Questa è una responsabilità condivisa e esorto il Congresso a riunirsi su base bipartisan come ha fatto in passato per proteggere la piena fede e il credito degli Stati Uniti", ha concluso.