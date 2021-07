USA, Yellen a Congresso: alzare tetto debito o si rischia default

Venerdì 23 Luglio 2021, 20:30

(Teleborsa) - Il segretario al Tesoro USA, Janet Yellen, ha avvertito il Congresso che il suo dipartimento dovrà intraprendere "misure straordinarie" il 2 agosto per impedire al governo degli Stati Uniti di fallire se i legislatori statunitensi non saranno in grado di raggiungere un accordo per aumentare o estendere il tetto del debito pubblico del Paese.

"Come sapete, il Bipartisan Budget Act del 2019 ha sospeso il limite legale del debito fino a sabato 31 luglio 2021. Vi scrivo per informarvi che a partire da domenica 1 agosto 2021, il debito residuo degli Stati Uniti sarà al limite di legge", si legge nella missiva inviata ai leader di Repubblicani e Democratici del Congresso. "Se il Congresso non avrà agito per sospendere o aumentare il limite del debito entro lunedì 2 agosto 2021, il Tesoro dovrà iniziare a prendere alcune misure straordinarie aggiuntive per evitare che gli Stati Uniti non adempiano ai propri obblighi", ha aggiunto.

L'ex presidente della Federal Reserve sottolinea che l'aumento o la sospensione del limite di debito non aumenta la spesa pubblica, né autorizza spesa per future proposte di bilancio. La misura consente semplicemente al Tesoro di pagare le spese precedentemente approvate. "L'attuale livello di indebitamento riflette l'effetto cumulativo di tutte le precedenti decisioni di spesa e fiscali, che sono state assunte dalle Amministrazioni e dai Congressi di entrambe le parti nel tempo - ha scritto Yellen - Il mancato rispetto di tali obblighi causerebbe danni irreparabili all'economia degli Stati Uniti e ai mezzi di sussistenza di tutti gli americani. Anche la minaccia di non adempiere a tali obblighi ha causato in passato impatti dannosi, compreso l'unico declassamento del rating creditizio nella storia della nazione nel 2011".

Il messaggio tra il segretario del Tesoro e il presidente della Camera è una formalità richiesta se il debito in essere degli Stati Uniti si avvicina al limite legale. Mentre le misure straordinarie sono state già implementate in passato per prevenire un default, non è chiaro quanto durerà il capitale di emergenza di Yellen di fronte agli sforzi di stimolo senza precedenti innescati dalla crisi di Covid-19.