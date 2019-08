USA, volano domande rifinanziamento mutuo con crollo tassi trentennali

(Teleborsa) - Volano le domande di rifinanziamento dei mutui in USA in risposta al crollo dei rendimenti dei T-bond ed alla tendenza all'appiattimento della curva dei tassi nel medio-lungo periodo. La probabilità di un taglio dei tassi USA poi ha innescato una corsa al riacquisto a condizioni migliori.



Secondo i dati forniti dalla Mortgage Bankers Associations (MBA), nella settimana terminata il 9 agosto, le domande di mutuo ipotecario hanno registrato un forte aumento del 21,7% dopo il +5,3% precedente.



L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento fa un balzo del 37%, mentre le nuove domande segnano un +1,9%, mentre i tassi sui mutui trentennali sono crollati al 3,93% dal 4,01% della settimana precedente. © RIPRODUZIONE RISERVATA