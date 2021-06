USA, verso accordo con Pfizer e BioNTech per dosi a Paesi poveri

(Teleborsa) - La Casa Bianca ha raggiunto un accordo con Pfizer e BioNTech per fornire 500 milioni di dosi di vaccino contro il coronavirus a circa 100 Paesi nei prossimi due anni. Lo riporta il New York Times, sostenendo che il Presidente Biden prevede di annunciare il piano nelle prossime ore.

Poco prima di salire a bordo dell'Air Force One per il suo primo viaggio all'estero come Presidente, gli è stato chiesto se avesse una strategia di vaccinazione per il mondo. "Ne ho una e la annuncerò", ha risposto Biden. Secondo le indiscrezioni, gli Stati Uniti dovrebbero pagare le dosi a un prezzo "not-for-profit" e le prime 200 milioni di dosi verrebbero distribuite quest'anno e le altre 300 milioni l'anno prossimo.

Intanto brilla Pfizer, che passa di mano con un aumento del 2,33%, attestandosi a 39,75. Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 40,01 e successiva a 40,8. Supporto a 39,22.

Protagonista anche Biontech, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 7,74% e si attesta a 237,5. Operativamente le attese propendono per la continuazione del rialzo verso la resistenza stimata in area 244,2 e successiva a quota 261,6. Supporto a 226,8.

(Foto: EPA/Biontech)