(Teleborsa) - In USA frenano le compravendite in corso di abitazioni, stando al dato sui compromessi per l'acquisto, un indicatore dell'andamento prospettico del mercato immobiliare e dei mutui.



Nel mese di dicembre, l'indice pending home sales (vendite case in corso), pubblicato dall'Associazione degli operatori immobiliari (NAR), è sceso del 2,6% (-0,9% il mese scorso), attestandosi a 125,7 punti dai 129,1 punti registrati a novembre.



Il dato si mostra peggiore delle attese degli analisti che indicavano un +0,2%.



