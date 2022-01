USA, vendite di case in corso dicembre -3,8%

(Teleborsa) - Scendono più del previsto le compravendite in corso di abitazioni negli Stati Uniti, secondo i numeri che emergono dai compromessi per l'acquisto, un indicatore dell'andamento prospettico del mercato immobiliare e dei mutui. Nel mese di dicembre, l'indice pending home sales (vendite case in corso), pubblicato dall'Associazione degli operatori immobiliari (NAR), è sceso del 3,8% su base mensile, attestandosi a 117,7 punti dai 122,3 punti registrati a novembre (dato rivisto da 122,4 punti). Il dato si mostra peggiore delle attese degli analisti, che indicavano un -0,2% e si confronta con il -2,3% precedente (-2,2% la prima lettura).

"Le vendite di case in corso sono calate verso la fine del 2021, poiché la diminuzione dell'offerta di alloggi offriva ai consumatori pochissime opzioni", ha affermato Lawrence Yun, capo economista di NAR. "I tassi dei mutui sono aumentati costantemente nelle ultime settimane, il che purtroppo alla fine spingerà da parte gli acquirenti marginali", ha aggiunto. Nonostante il rallentamento delle transazioni di dicembre, Yun afferma che l'anno scorso è stato un ottimo periodo per le abitazioni in termini di vendite e apprezzamento dei prezzi. "Il mercato probabilmente subirà una lieve riduzione delle vendite poiché i tassi sui mutui continueranno a salire", è la sua tesi.

(Foto: Mirko Kaminski / Pixabay)