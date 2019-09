(Teleborsa) - Volano le vendite di nuove abitazioni in USA ad agosto. Nel periodo in esame il dato ha evidenziato un balzo del 7,1% a 713 mila unità, rispetto alle 666 mila unità di luglio.



Il dato supera le stime degli analisti che erano per un livello di 660 mila unità.



Lo ha comunicato il Census Bureau degli Stati Uniti, secondo cui su base annua si è registrato un incremento del 18%.



