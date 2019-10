(Teleborsa) - In rialzo le compravendite di abitazioni per le quali è stato siglato solo il compromesso.



Nel mese di settembre, negli USA l'indice pending home sales (vendite case in corso) pubblicato dall'Associazione degli operatori immobiliari (NAR) è salito dell' 1,5% a 108,7 punti dai 107,1 punti di agosto.



Il dato si mostra nettamente migliore delle attese degli analisti che erano per un aumento fino all' 0,9%.

