(Teleborsa) - In rialzo le vendite al dettaglio negli Stati Uniti.



Nel mese di agosto si è registrato infatti un incremento mensile dello 0,4% a 526,1 miliardi di dollari dopo il +0,8% del mese precedente. Il dato comunicato dall'US Census Bureau è superiore alle attese degli analisti che indicavano un +0,2%.



Su base annua si è registrato un aumento del 4,1%.







(Foto: by Artem Bali on Unsplash) © RIPRODUZIONE RISERVATA