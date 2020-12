© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'ordine restrittivo firmato dapernegli Stati Uniti ha subito la. Il giudice federale di Washington Carl Nichols ha stabilito che Trump ha oltrepassato la sua autorità, ai sensi dell'International Emergency Economic Powers Act, nel cercare di mettere fuori mercato l'app popolarissima tra i teenager.Gli avvocati di TikTok hanno dimostrato che "" rende il giro di vite contro l'app "arbitrario e capriccioso", ha scritto Nichols nella sentenza.Il, citando minacce alla sicurezza nazionale,. Questo tentativo era già stato stoppato ad ottobre, quando un giudice federale della Pennsylvania aveva accolto il ricorso di alcuni influencer di TikTok statunitensi.Il giudice Nichols ha scritto che nel caso in cui l'amministrazione Trump riuscisse a imporre il suo ban, gli utenti di TikTok lascerebbero in massa l'app per una concorrente, provocando "un danno irreparabile" alla stessa TikTok. Secondo l'amministrazione Trump, che ha giàcontro la sentenza in Pennsylvania,a causa degli stretti legami che il regime autoritario ha con le imprese private nel Paese.