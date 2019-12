© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si profilano. I dazi Usa potrebbero essere applicati a breve scadenza anche sue i dazi già in vigore sulle nostre esportazioni di formaggi, salumi ed agrumi potrebberoA causa deli nostri prodotti potrebbero, dunque, essere spinti fuori mercato. A lanciare l'allarme èche in questo contesto rilancia laDopo le intese raggiunte con Giappone e Cina l'Organizzazione teme, infatti, che la pressione degli Usa sull'export dell'Unione europea sia destinata a salire."La prospettiva è particolarmente preoccupante per tutto il sistema agroalimentare italiano – sottolinea– . E non c'è molto tempo per reagire. Le consultazioni con gli operatori economici, promosse dall'amministrazione Usa, si concluderanno ilprossimo. A seguire,. Siamo grati al governo per le iniziative già in corso a tutela delle nostre esportazioni. Analoghe iniziative sono state avviate anche da altri Stati membri.. Giansanti ha inoltre fatto sapere di aver espresso all'Unione europea abbiamo "l'esigenza di accelerare la procedura, per mobilitare un'adeguata dotazione finanziaria straordinaria a supporto dei settori produttivi colpiti dai dazi Usa. A breve – ha aggiunto – saranno evidenti gli effetti negativi dei dazi già in vigore dall'ottobre scorso sulle nostre esportazioni destinate al mercato statunitense. In particolare, persi sono esaurite le scorte accumulate in precedenza dagli importatori Usa. Se necessario, si dovrà intervenire con la massima urgenza".Confagricoltura ricorda, infine, chee che circa la metà del valore complessivo è assicurata dalle vendite diche potrebbero essere sottoposte ai nuovi dazi allo studio a Washington.