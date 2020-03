Usa, Trump proroga restrizioni fino al 30 aprile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Continuano a crescere i numeri deldove si contano già oltreRetromarcia, dunque, per il Presidenteche - nonostante appena qualche giorno fa fosse intenzionato ad allentare il blocco delle attività, preoccupato dal fatto che la crisi economica generata dal virus possa fare più vittime della pandemia stessa - ha deciso die quindi più del previsto.L'emergenza negli States. Anzi, secondo Trump, adesso decisamente meno ottimista, il picco dei decessi si avrà"Non c'è nulla di peggio chespiega descrivendo il virus come una "piaga" e assicurando che gli Stati Uniti vinceranno la guerra. "Lo sconfiggeremo. Quello che voglio è riavere indietro la vita di prima negli Stati Uniti e nel mondo", ribadisce.Loquando parla di cifre e decessi provocati dal Covid-19: "Se potessimo limitarlo diciamo ao meno, che comunque è undice il Presidente, si potrebbe dire che si è fatto unIncalzato suche si sono mosse in soccorso del nostro Paese, Trump ribatte: ", dove il "tasso di mortalità è alto",con forniture e assistenza finanziaria.