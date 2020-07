USA, Trump: porterò equità tra le Big Tech se non lo farà il Congresso

(Teleborsa) - Se non interverrà il Congresso, il presidente Donald Trump ha minacciato via Twitter che interverrà lui stesso a "portare equità" tra le principali società tecnologiche del Paese emettendo ordini esecutivi.



La dichiarazione è arrivata poco prima che i Ceo delle quattro più grandi aziende tech del Paese venissero ascoltati in audizione al Senato.



"Se il Congresso non porterà equità tra le Big Tech, cosa che avrebbe dovuto fare anni fa, lo farò io stesso con gli ordini esecutivi. A Washington, è stato tutto un parlare e nessuna azione per anni, e la gente del nostro Paese ne è stanca!", ha twittato il Presidente Usa. © RIPRODUZIONE RISERVATA