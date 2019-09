(Teleborsa) - Gli Stati Uniti non hanno bisogno del petrolio del Medio Oriente perché "abbiamo fatto così bene in campo energetico negli ultimi anni (grazie, Signor presidente!), siamo un esportatore netto di energia e ora il produttore numero uno al mondo di energia".



Lo scrive il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un tweet a commento degli attacchi alle infrastrutture petrolifere dell'Arabia Saudita.



"Non abbiamo bisogno del petrolio e del gas del Medio Oriente. Infatti, abbiamo poche petroliere lì ma aiuteremo i nostri alleati", ha aggiunto. © RIPRODUZIONE RISERVATA