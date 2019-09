(Teleborsa) - A causa della Federal Reserve "gli Stati Uniti stanno pagando tassi di interesse più alti di altri Paesi rivali. Questi ultimi non possono credere quanto siano fortunati per il fatto che Jay Powell e la Fed non hanno la minima idea" di quello che stanno facendo.



Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un tweet in cui è tornato a chiedere alla Banca centrale americana un "grande taglio dei tassi, stimoli".



Attraverso un altro tweet, Trump domanda se la Fed "stia osservando" la forte svalutazione della valuta cinese e se "entrerà mai in gioco" dal momento che "il dollaro non è mai stato così forte. Cosa davvero negativa per gli esportatori. Non c'è inflazione...". © RIPRODUZIONE RISERVATA