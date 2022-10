USA, Tesoro: criptovalute hanno bisogno di più regole e migliore applicazione

(Teleborsa) - Lepotrebbero comportarese le loro interconnessioni con il sistema finanziario tradizionale o la loro scala generale dovessero crescere senza aderire o essere abbinate a una regolamentazione adeguata, inclusa l'applicazione della struttura normativa esistente. Lo afferma, nel suo primo importante rapporto sui crypto-asset, il, agenzia governativa sotto la supervisione del Dipartimento del Tesoro e creata dopo la crisi finanziaria del 2008 per aiutare a identificare e mitigare le minacce al sistema finanziario.Secondo il rapporto, alcune caratteristiche delle attività delle criptovalute hanno "amplificato in modo acuto l'instabilità all'interno dell'ecosistema delle criptovalute". In primis, molte attività legate alle criptovalutedel rischio o per garantire che la leva finanziaria non sia eccessiva. Inoltre, i prezzi delle crypto sembrano essere principalmentepiuttosto che fondati sugli attuali casi di utilizzo economico fondamentale e i prezzi hanno ripetutamente registrato cali significativi e ampi.L'agenzia sottolinea poi che molte aziende o attività di criptovalute hanno interconnessioni considerevoli con entità di criptovalute che hanno. Infine, nonostante la natura distribuita dei sistemi di criptovalute, i rischi operativi possono derivare dalla concentrazione di servizi chiave o da vulnerabilità legate alla tecnologia del registro distribuito.Per colmare le lacune normative, il Financial Stability Oversight Council raccomanda l'che prevede l'autorità di regolamentazione per i regolatori finanziari federali sul mercato spot per le criptovalute che non sono securities. Necessarie anche misure per affrontare l', compreso il coordinamento, la legislazione sui rischi posti dalle, la legislazione relativa alle autorità di regolamentazione perdi entità di criptovalute. Suggerito anche lo studio della potenziale integrazione verticale da parte di società di criptovalute.