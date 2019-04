USA, stabile la crescita del costo del lavoro nel primo trimestre 2019

(Teleborsa) - Rimane stabile la crescita del costo del lavoro nel primo trimestre.



Secondo quanto rilevato dal Bureau of Labour Statistics (BLS) l'indice del costo del lavoro è salito dello 0,7% rimanendo in linea con quello rilevato nel trimestre precedente. Il dato risulta soddisfare anche le attese del consensus che lo attendevano per quel valore. Su base annua si è verificato un aumento del 2,8%.



Nello stesso periodo le paghe ed i salari (che contano un 70% del costo complessivo) sono aumentati dello 0,7% dal precedente +0,6%. I costi per indennità (benefits) sono aumentati dello 0,7% come nel trimestre precedente.