USA, sopra attese i compromessi per l'acquisto di case

1 Minuto di Lettura

Mercoledì 30 Giugno 2021, 16:30







(Teleborsa) - Rimbalzano in USA le compravendite in corso di abitazioni, stando al dato sui compromessi per l'acquisto, un indicatore dell'andamento prospettico del mercato immobiliare e dei mutui.



Nel mese di maggio, l'indice pending home sales (vendite case in corso), pubblicato dall'Associazione degli operatori immobiliari (NAR), è salito dell'8%, attestandosi a 114,7 punti dai 106,2 punti registrati ad aprile.



Il dato si mostra migliore delle attese degli analisti che indicavano un -0,8% e si confronta con un -4,4% precedente.