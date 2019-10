USA, Softbank punta al controllo di WeWork

(Teleborsa) - Softbank vuole ottenere il controllo del colosso degli uffici in affitto in crisi, WeWork, di cui ne è principale azionista.



Secondo quanto riporta il Financial Times, il colosso giapponese avrebbe pronto un pacchetto di fondi da diversi miliardi di dollari da iniettare nella società.



Con l'operazione, Softbank acquisirebbe più del 50% di WeWork. Quest'ultima di recente è stata costretta ad accantonare il progetto di quotazione a Wall Street ed allontanare l'Amministratore Delegato Adam Neumann.





© RIPRODUZIONE RISERVATA