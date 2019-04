USA, si rafforza l'economia. PIL 1° trimestre +3,2%

(Teleborsa) - Attesa in recupero l'economia americana nel 1° trimestre del 2019.



Secondo quanto rilevato dal Bureau of Economic Analysis, che pubblica questa statistica, il PIL americano è cresciuto del 3,2% rispetto al +2,2 del quarto trimestre 2018 e contro il +2% stimato dagli analisti.



Rallentano tuttavia i consumi che segnano un +1,2% dal +2,5% registrato nel trimestre precedente.



Il PCE price index, una misura dell'inflazione, è atteso in rallentamento al +0,6% (+1,3% le attese degli analisti) rispetto al +1,9% precedente, mentre l'indice PCE core dovrebbe registrare un +1,3% rispetto al +1,8% della lettura precedente. © RIPRODUZIONE RISERVATA