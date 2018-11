USA, si deteriora la fiducia dei consumatori - Report Università Michigan

(Teleborsa) - E' attesa in lieve diminuzione la fiducia dei consumatori USA nel mese di novembre.



Secondo i dati preliminari elaborati dall'Università del Michigan, l'indice del sentiment dovrebbe attestarsi a 98,3 punti dai 98,6 punti del mese precedente. Il dato è comunque superiore alle previsioni degli analisti che erano per una discesa fino a 98 punti.



L'indicatore, in particolare, segnala una discesa anche per l'indice sulle aspettative che si attesta a 88,7 punti dagli 89,3 di ottobre. Sale leggermente, invece, l'indice sulle condizioni correnti che si porta a 113,2 punti dai 113,1 del mese precedente. © RIPRODUZIONE RISERVATA