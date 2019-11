USA, si contrae deficit bilancia commerciale a settembre

(Teleborsa) - Si riduce il disavanzo di beni e servizi negli Stati Uniti a settembre. Il dato, comunicato da lo U.S. Census Bureau e il U.S. Bureau of Economic Analysis oggi, è stato di 52,5 miliardi di dollari a settembre, in calo di 2,6 miliardi (-4,7%) dai 55,0 miliardi rivisti di agosto.



Il risultato è in linea con quanto atteso dagli analisti.



Le esportazioni di settembre sono state di 206,0 miliardi, 1,8 miliardi in meno rispetto alle esportazioni di agosto. Le importazioni sono state invece di 258,4 miliardi, 4,4 miliardi in meno rispetto ad agosto.



