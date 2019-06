USA, si accende il settore energia a Wall Street

(Teleborsa) - Ottimi guadagni alla borsa di Wall Street per i titoli del comparto energetico. A fare da assist alle azioni contribuisce la fiammata dei prezzi del greggio, dopo i minimi da 5 mesi raggiunti la vigilia, innescata dall'attacco a due petroliere nel Golfo dell'Oman, nelle vicinanze dell'Iran e dello Stretto di Hormuz, attraverso cui transita un quinto del consumo globale di petrolio.



Tra in player del comparto, la migliore performance viene registrata dalle major petrolifere come Exxon Mobil che balza dell'1,03% e Chevron che sale dello 0,82%. Nel complesso, il settore energy guadagna l'1,45%. © RIPRODUZIONE RISERVATA