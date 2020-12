© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Grazie a una nuova legge approvata domenica dal(FAA) nel controllo dei produttori di aerei. Le nuove regole e la revisione delle attività della FFA hanno origine dagli incidenti che hanno coinvolto, tra il 2018 e il 2019, il, in cui sono morte 346 persone.L'agenzia del Dipartimento dei Trasporti statunitense incaricata sovrintendere ogni aspetto riguardante l'aviazione civile aumenterà la, avrà accesso e diffonderàe fornirà, ovvero i dipendenti che segnalano situazioni sospette.Inoltre, la nuova leggebasati sul numero di certificazioni che approvano. Stabilite anche sanzioni contro i supervisori dei produttori di aeromobili che interferiscono con i dipendenti che agiscono per conto della FAA.La FAA ha detto in una dichiarazione che "lavorerà per implementare i cambiamenti come indicato dal Congresso" e che è impegnata "nel progresso continuo della sicurezza aerea" e nel".Intanto, con la tratta Miami-New York dell'American Airlines. Il mese scorso era infatti arrivata l'autorizzazione per tornare a volare da parte della Federal Aviation Administration.