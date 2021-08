USA, Senato approva risoluzione di bilancio da 3,5 trilioni di dollari

Mercoledì 11 Agosto 2021, 13:15

(Teleborsa) - Il Senato degli Stati Uniti ha approvato il budget resolution da 3.500 miliardi di dollari - chiesto della Casa Bianca e osteggiato dall'opposizione repubblicana - che consentirà ai Democratici di lavorare a una misura per finanziare gli sforzi per combattere il cambiamento climatico, allargare l'assistenza sanitaria e potenziare l'istruzione, aumentando al contempo le tasse sulle persone e le aziende più ricche.

Il Senato ha adottato la misura con un voto di 50 a 49 (il senatore Mike Rounds, repubblicano del South Dakota, era assente) e si tratta solo del primo passo di un arduo processo: il budget resolution è infatti uno strumento che consente di aggirare l'ostruzionismo dei repubblicani al Congresso su misure di bilancio o di spesa. Il provvedimento non ha forza di legge, ma fissa una serie di punti riguardo la gestione del budget federale.

Il presidente del Budget Committee del Senato, Bernie Sanders, ha affermato che il pacchetto affronterà "le esigenze a lungo trascurate delle famiglie che lavorano e non solo dell'1% della popolazione e dei ricchi che contribuiscono alle campagne elettorali". Questo, ha aggiunto, "ripristinerà la fede del popolo americano nella convinzione che possiamo avere un governo che funzioni per tutti noi e non solo per pochi".

I Repubblicani hanno duramente criticato il provvedimento, che secondo loro finanza una spesa pubblica senza precedenti e che potrebbe avere effetti gravi sulle finanze del Paese e della sua economia. "Vogliono fingere che sia business as usual, solo liberali che fanno cose liberali usando la procedura del Senato - ha affermato il senatore Mitch McConnell del Kentucky, il leader della minoranza - Non facciamo questo errore. Questa sconsiderata tassazione e queste spese folli non assomigliano a nulla che già abbiamo visto".

(Foto: Kmccoy )