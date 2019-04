USA, segnali positivi dal mercato del lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, sorprendendo positivamente gli osservatori e smorzando la percezione di un rallentamento economico.Lo riporta il, secondo cui gli occupati del solo settore privato sono aumentati di 182 mila unità.dopo l'aumento di 1.000 unità del mese precedente. Il dato risulta in questo caso inferiore alle attese del mercato che erano per un incremento di 10 mila unità.. Le retribuzioni medie orarie sono monitorate con attenzione dalla Federal Reserve in quanto buon indicatore sia dello stato di salute del mercato del lavoro che delle pressioni inflazionistiche.