USA, scorte petrolio settimanali in aumento di 2,3 milioni di barili



Mercoledì 6 Ottobre 2021, 16:45







(Teleborsa) - Sono aumentate - contro attese per un calo - le scorte di greggio in USA nell'ultima settimana. L'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha confermato che gli stocks di greggio, negli ultimi sette giorni al 1° ottobre 2021, sono aumentati di circa 2,3 milioni a 420,9 MBG, contro attese per un calo di 0,4 milioni.



Gli stock di distillati hanno registrato un calo di 0,4 milioni a 129,3 MBG, contro attese per un calo di 1 milione, mentre le scorte di benzine hanno registrato un incremento di 3,3 milioni a quota 225,1 MBG (era atteso un calo di 0,3 milioni).



Le riserve strategiche di petrolio sono calate di 0,9 milioni a 617,8 MBG.