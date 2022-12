USA, scorte ingrosso ottobre +0,5% m/m, vendite +0,4% m/m

Venerdì 9 Dicembre 2022, 16:45







(Teleborsa) - Continua la crescita delle scorte di magazzino negli Stati Uniti. Nel mese di ottobre 2022, secondo quanto comunicato dal Bureau of Census statunitense, si è registrato un aumento dello 0,5% a 923,8 miliardi di dollari. Il dato si confronta con il +0,5% precedente (rivisto da un preliminare di +0,8%) e il +0,8% atteso. Su base annua si registra una salita del 21,9%.



Nello stesso periodo le vendite sono aumentate dello 0,4% su base mensile a 700,8 miliardi di dollari, rispetto al +0,1% precedente. Su anno si è registrato un incremento dell'11,9%.



La ratio scorte/vendite è pari all'1,32 contro l'1,21 di un anno prima.









