USA, richieste sussidi disoccupazione in aumento a 219 mila

Giovedì 6 Ottobre 2022, 14:45







(Teleborsa) - Crescono più delle attese le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA. Nella settimana al primo ottobre 2022, i "claims" sono risultati pari a 219.000 unità, in aumento di 29 mila unità rispetto al dato della settimana precedente di 190.000 (rivisto dal preliminare 193.000). Il dato è peggiore delle attese degli analisti che erano per richieste pari a 203 mila unità.



La media delle ultime quattro settimane - in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano - si è assestata a 206.500 mila unità, in aumento di 250 unità rispetto al dato della settimana precedente di 206.250 (rivisto dal preliminare di 207.000). La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente.



Infine, nella settimana al 24 settembre, le richieste continuative di sussidio si sono attestate a 1.361.000, in crescita di 15 mila unità rispetto alle 1.346.000 unità della settimana precedente (rivisto dal preliminare di 1.347.000) e contro i 1.345.000 delle attese.