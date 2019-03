USA, richiesta sussidi disoccupazione scesi di 9.000 unità a 221.000

(Teleborsa) - In contrazione le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA nella settimana al 16 marzo 2019. I "claims" sono scesi di 9.000 unità a 221.000 dalle 230.000 unità riviste della settimana precedente (229.000 il preliminare). Il dato è migliore delle attese degli analisti che erano per 226.000 unità.



La media delle ultime quattro settimane - in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano - si è assestata a 225.00 unità, in aumento di 1.000 unità rispetto alla settimana precedente. La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente.



Infine, nella settimana al 9 marzo, le richieste continuative di sussidio sono scese a 1.750.000 in diminuzione di 27mila unità rispetto alla settimana precedente.



