USA, rallentano le vendite al dettaglio a febbraio

(Teleborsa) - In flessione le vendite al dettaglio negli Stati Uniti, dopo la ripresa registrata a gennaio.



Nel mese di febbraio si è registrato infatti un decremento mensile dello 0,2% a 506 miliardi di dollari dopo il +0,7% rivisto del mese precedente (+0,2% il dato preliminare). Il dato comunicato dall'US Census Bureau è inferiore alle attese degli analisti che indicavano un +0,3%. Su base annua si è registrato un aumento del 2,2%.



Il dato "core", ossia le vendite al dettaglio escluse le auto, registra un decremento dello 0,4% dopo il +1,7% di gennaio. Le attese del mercato erano per un +0,3%. © RIPRODUZIONE RISERVATA