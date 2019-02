USA, produzione manifatturiera +2,3% nel 4° trimestre

(Teleborsa) - La produttività degli Stati Uniti, nel 4° trimestre del 2018, ha registrato un +1,3% rispetto al +1,1% del terzo trimestre. La produzione manifatturiera è aumentata del 2,3% mentre le ore lavorate sono cresciute dell'1%.



Le ore di lavoro per tutti gli impiegati degli Stati Uniti sono aumentate dell'1,6%.



Lo rileva il Bureau of Labour Statistics (BLS) americano che fornisce una lettura incompleta della statistica a causa dello shutdown da poco concluso. Mancano infatti i numeri chiave sul costo per unità di lavoro e sulla produttività del settore non agricolo in USA.



