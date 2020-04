USA, produzione industriale in forte calo e sotto attese

(Teleborsa) - In forte contrazione la produzione industriale degli Stati Uniti a marzo, così come la manifattura. Il dato della produzione ha registrato un decremento del 5,4% dopo il +0,5% rivisto del mese precedente (+0,6% la prima stima). Il dato risulta anche peggiore delle attese degli analisti che erano per un calo più contenuto, ovvero del 4%. Su base annua si registra una flessione del 5,5%.



La produzione manifatturiera registra una caduta del 6,3% dopo il -0,1% di febbraio (rivisto da +0,1%). Le attese degli analisti erano per un -3,2%.



Nello stesso periodo la capacità di utilizzo relativa a tutti i settori industriali è scesa al 72,7% dal 77% precedente e sotto il consensus (73,8%). © RIPRODUZIONE RISERVATA