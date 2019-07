(Teleborsa) - Frena la produzione industriale negli Stati Uniti nel mese di giugno.



Il dato ha registrato una crescita zero dopo il +0,4% del mese precedente, risultando al di sotto delle attese degli analisti che erano per un aumento allo 0,1%.

La produzione manifatturiera registra un crescita dello 0,4% contro il +0,2% del mese prima. Le attese degli analisti erano per un +0,2%.

