(Teleborsa) - Nel 3° trimestre del 2019 la produttività del settore non agricolo in USA è diminuita su base annua dello 0,2%, dopo il -0,3% preliminare, risultando poco sotto le stime degli analisti che erano per un -0,1%.



Secondo il Bureau of Labour Statistics (BLS) americano, il costo per unità di lavoro è aumentato del 2,5% (2,6% il preliminare) dopo il +3,6% del 2° trimestre e contro il +3,3% del consensus.