(Teleborsa) - Nel 4° trimestre del 2019 la produttività del settore non agricolo in USA è aumentata su base annua dell'1,2%, rivista al ribasso rispetto al +1,4% indicato inizialmente ed atteso, dopo il -0,2% registrato il trimestre precedente.



Secondo il Bureau of Labour Statistics (BLS) americano, il costo per unità di lavoro è aumentato dello 0,9%, al di sotto dell'1,4% stimato inizialmente ed atteso, dopo il +2,5% del 3° trimestre. © RIPRODUZIONE RISERVATA