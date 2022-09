USA, produttività e costo lavoro 2° trimestre rivisti al rialzo e sopra attese

Giovedì 1 Settembre 2022, 15:30







(Teleborsa) - Nel 2° trimestre dell'anno la produttività del settore non agricolo in USA è scesa del 4,1%, rispetto al -4,6% indicato dalla stima preliminare e dopo il -7,4% registrato nel trimestre precedente. Il dato è leggermente superiore alle attese, che indicavano un -4,5%.



Secondo il Bureau of Labour Statistics (BLS) americano, il costo per unità di lavoro (escluso il settore agricolo) è aumentato del 10,2%, risultando migliore del dato preliminare (+10,8%) e del consensus (-10,7%). Nel dato del trimestre precedente si era registrata una crescita del 12,7%.